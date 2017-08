Des erreurs de jeunesse poussent Tournai hors de la Coupe

RFC Tournai 1

Eendracht Termien 3

Les buts : 18e Benaissi ( 1-0 ), 50e Jeunen ( 1-1 ), 55e Voorn ( 1-2 ), Jeunen ( 1-3 ) RFC Tournai : Delcercq, Sahnoune, Preseaux, Berthe, Morain, Pio, De Coninck, Benaissi (74e Destrain), Dahmani (40e Zanzan), Van Wynsberhghe (81e Sanon), Hustache Eendracht Termien : Bruno, Croonen, Vanoppen, Hustinx, Voorn, Bloemen (72e Van Caubergh), Yidiz, Baur (14e Piras), Jeunen, Teker, Philipsen Cartes jaunes : Hustache, De Coninck, Philipsen, Jeunen, Berthe, Baur

A l’exception du retour de Benaissi, Carl Deviaene ne modifiait pas ses plans par rapport à la victoire de la semaine précédente. Les Tournaisiens imprimaient d’emblée le rythme et Sahnoune envoyait un ballon mal dégagé par la défense flandrienne au-dessus du but. A la 10e, Declercq interceptait un coup franc dévié alors que Dahmani alertait, lui, le portier visiteur depuis l’entrée du rectangle. La délivrance, pour les Tournaisiens, survenait à la 18e minute grâce à Benaissi, d’une belle frappe croisée. Placé sur le flanc droit, le Français était idéalement servi par Van Wynsberghe après un bon pressing des joueurs locaux. Hustache loupait ensuite la possibilité de doubler la mise, et les visiteurs prenaient alors le dessus dans la rencontre, avec un Hustinx dangereux.

A la reprise, les Limbourgeois augmentaient leur pressing et finissaient par égaliser via Jeunen qui plaçait un coup franc dans la lucarne tournaisienne. Les visiteurs profitaient des largesses défensives tournaisiennes pour prendre l’avantage grâce à une tête de Voorn. Benaissi se procurait de suite une belle possibilité, mais Bruno sauvait ses couleurs. Les Tournaisiens tentaient le tout pour le tout, mais se faisaient surprendre en contre pour le 1-3. « Nous avons livré 20 bonnes minutes et avons marqué au bon moment. Nous avons tenu jusqu’à la pause. Après, ils nous ont dominés et nous avons commis des erreurs individuelles. Je peux encore accepter celles-ci en cette période, mais à condition que les joueurs en retiennent quelque chose, et j’espère qu’ils apprennent vite. Nous ne sommes pas assez passés par le milieu de terrain… J’y avais placé un homme en plus, mais nous avons procédé par longs ballons. Je vois bien que nous sommes encore jeunes, mais ce n’est pas une excuse. Le 26, nous devrons être prêts » analysait Carl Deviaene.

Le RFCT a enregistré l’arrivée de Jordan Martinod, un milieu offensif de 23 ans en provenance de l’Académie Nike de Birmingham alors que deux autres renforts devraient suivre dans la semaine.