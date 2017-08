Deux ans avec les réfugiés à Tournai : «les Tournaisiens ont le coeur grand»

Je n’ai pas de retour négatif. On a mis en place un comité d’accompagnement avec des représentants de la Ville, du quartier, du CPAS, etc. La police m’a confirmé que depuis que le centre est ouvert, il n’y a pas eu de recrudescence de la criminalité. Les Bastions avaient des craintes au début. Oui, il y a certainement eu quelques vols à l’étalage, mais c’est très, très rare. Et pas plus que les Belges. J’ai un contact avec l’agent de quartier toutes les semaines, ce qui me permet d’ajuster les choses. Quand il y a eu quelques bagarres en ville, je me suis aligné sur la loi communale : après 22h, c’est tapage nocturne. Ils rentrent à cette heure-là en semaine et à minuit, le week-end. Depuis, il n’y a plus d’incident. Les Tournaisiens ont compris que les réfugiés n’étaient pas tous des terroristes ou des personnes dangereuses. Ils ont le coeur grand : on a une file d’attente de 80 à 90 volontaires (...). La première chose que les réfugiés veulent, c’est apprendre la langue et travailler. Ils ne veulent pas dépendre du CPAS. Ils ont cette fierté-là. Ce sont des gens comme les autres, comme vous et moi, mais ils viennent tout simplement d’ailleurs.