Oeufs contaminés par un insecticide: il n'y a pas de danger pour les poulets qui peuvent être consommés sans problème

Le problème de la contamination des oeufs au fipronil ne concerne pas les poulets. Durant leur vie plus courte, ces derniers ne souffrent pas des acariens et ne doivent donc pas être traités par ce produit. Les poulets peuvent être consommés sans problème, selon l’organisation agricole flamande Boerenbond.

«Le fipronil est utilisé comme traitement contre les acariens. Ceux-ci touchent les poules pondeuses, pas les poulets», explique Anne-Marie Vangeenberghe, porte-parole du Boerenbond.

Même si des acariens peuvent se développer chez un poulet, celui-ci ne reste que six semaines dans le poulailler, soit une rotation plus courte. «Dans des entreprises qui élèvent des poulets, les acariens n’ont pas le temps d’arriver et il ne faut pas de traitement», explique la porte-parole.