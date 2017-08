Dottignies: le chevalier Blanc prend possession du restaurant «La Tour»

C’est un lieu très connu et très apprécié des Dottigniens qui va rouvrir ses portes dans un gros mois. Le restaurant «La Tour» fait partie de ces établissements qui ont marqué plusieurs générations. Ici, on appréciait le cadre assez atypique de l’endroit situé en plein cœur de la cité de la Main, avec un petit jardin arboré et calme, mais aussi la cuisine qui était préparée par Françoise Vancraeynest et Sébastien Soete, un couple de passionné qui a fait de ce bistrot un petit restaurant plein de charme.

Après deux ans à l’abandon, ce lieu bien connu des Dottigniens va renaître. Plus d’infos dans l’édition digitale de Nord Eclair