Christophe, frappé de plein fouet par la crise des oeufs potentiellement contaminés par le fipronil: «J'ai dû gazer mes 35.000 poules!»

À Nadrin (Houffalize), au cœur de l’Ardenne, Christophe Bastin exploite un poulailler industriel de 35.000 poules pondeuses. Chaque jour, ce sont 32.000 œufs environ qui sortent des pondoirs et qui prennent la direction d’un centre d’emballage en Flandre puis de la grande distribution belge. Aujourd’hui, son poulailler est vide : la crise du fipronil a tout anéanti.

« L’Afsca est passée chez moi le 17 juillet pour un contrôle et des analyses », témoigne-t-il. « Ils sont revenus en me disant que les résultats étaient positifs au fipronil. Et qu’il était interdit pour moi de commercialiser les œufs. Pendant 3 mois, je devais mettre mes poules au chômage, le temps que le produit s’élimine. » Christophe Bastin est abasourdi. Il fait un rapide calcul et décide d’éliminer ses pondeuses.

Il a aussi décidé d’aller en justice, car cette crise va lui coûter 250.000 euros. « Comme beaucoup d’autres, je suis victime », témoigne-t-il encore.

