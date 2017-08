Le nombre de jobistes employés toute l'année a augmenté de 70 % en cinq ans

Il y avait 502.297 jobistes en 2016, soit 5% de plus qu’en 2015 et 13,7 % de plus qu’en 2012, date à laquelle la loi a été assouplie pour permettre aux étudiants de travailler plus de 23 jours en dehors de l’été.

Les étudiants travaillent aussi plus longtemps (23,4 jours contre 21,3 jours en 2012) et pour un plus grand nombre d’employeurs (1,43 contre 1,33). Les étudiants qui se limitent à bosser l’été ne représentent plus que 26,8 % des jobistes contre 37,1 % il y a cinq ans.

La croissance provient donc de ceux qui travaillent toute l’année, soit 18,3 % de tous les jobistes en 2016 contre 12,5 % en 2012.