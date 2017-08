Dottignies:Cyclistes novices ou accomplis roulent à la ducasse

La ville de Dottignies accueille une nouvelle ducasse ce week-end. Les festivités commencent le samedi 12 août à 15h, dans la rue des Écoles avec la course François Vanassche et l’ouverture officielle de la ducasse. Puis rendez-vous sur le site du M.I.M de Luingne pour la 48 ème édition de la course cycliste. Enfin, la brocante du 15 août s’annonce grandiose, avec déjà 420 inscrits, soit le nouveau record et 10.000 personnes espérées.

Cette année encore, la Ducasse du VCD pour Vélo-club de Dottignies, est organisée. Une brocante, du vélo, de la musique et des jeunes sont au programme pour animer ce week-end du 12 août. On peut dire que le mélange s’annonce parfait pour la rue des Ecoles et le M.I.M qui s’apprête à l’accueillir. En attendant la brocante du 15 août et les milliers de personnes qui vont traverser les rues des Ecoles, Deplasse, Mullie, Champêtre et le Hall sportif.

