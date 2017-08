« La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis », a déclaré M. Trump depuis son golf de Bedminster (New Jersey) où il passe des vacances. « Elles se heurteront au feu et à la colère comme le monde ne l’a jamais vu », a-t-il ajouté.

La Corée du Nord a la capacité d’embarquer une bombe nucléaire sur ses missiles

Cette capacité d’embarquer une bombe nucléaire sur un missile intercontinental marquerait une avancée significative pour la Corée du Nord, qui deviendrait ainsi une puissance nucléaire à part entière, souligne le Washington Post, qui a eu connaissance d’un rapport confidentiel achevé le mois dernier par l’agence américaine de renseignement militaire (DIA).

Pour l’heure, le régime de Pyongyang a testé plusieurs engins atomiques et réussi deux lancements de missiles balistiques intercontinentaux capables de frapper les États-Unis, mais sa capacité à mettre une bombe atomique sur l’un de ces lanceurs était encore en doute.