Énorme! Marouane Fellaini répond avec humour à cette photo buzz

Rentré en cours de deuxième mi-temps, Marouane Fellaini n’aura pas réussi à éviter la défaite des siens, en Supercoupe d’Europe face au Real Madrid ce mardi soir (1-2). Et malheureusement pour l’ancien joueur d’Everton, l’image de la soirée que l’on retiendra de lui ne le met pas forcément en valeur.

Très rapidement, une photo du Diable rouge, peu à son avantage après avoir heurté le ballon de la tête, a fait le tour des réseaux sociaux, et amené son lot de moqueries. Mais en grand champion, l’ex standarman a pris la chose avec humour et a partagé lui-même ce cliché un peu spécial : « Merci à tous les gens qui ont posté ou m’ont envoyé cette photo », a-t-il tweeté après la rencontre.

Thank you to everyone who posted & sent me this 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/O7tmOSYR38