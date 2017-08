«Un pédophile à Charleroi»: la (très) mauvaise blague qui pourrit la vie d'un adolescent de 14 ans

Ilaro, un adolescent de 14 ans, est victime d’une blague de très mauvais goût. Sur un site qui se prétend humoristique, il est accusé de pédophilie. Un message d’alerte a été lancé l’accusant de sévir à Charleroi et Montigny-sur-Sambre.

Sur ce site prétendument humoristique, un message d’alerte a été diffusé il y a quelques jours. On y accuse Ilaro d’être un pédophile et de sévir dans les rues de Charleroi où il s’en prendrait à des enfants de 2 à 4 ans. On l’y accuse aussi d’avoir braqué un supermarché de Montigny-sur-Sambre.

Sur Facebook, ce message s’est évidemment répandu comme une traînée de poudre. Si les connaissances d’Ilaro ont pris la chose à la rigolade, les autres personnes ont partagé cette « alerte » très sérieusement et souvent assortie d’insultes et de menaces.

Les parents d’Ilaro ont porté plainte et la « blague » a été retirée du site en question mais elle continue à circuler sur Facebook. Quant à la tante du jeune homme, elle a posté un message sur Facebook en mettant en garde contre de nouveaux partage de cette fausse information. Et de préciser : « Ce que la police a bien dit par contre, c'est qu'il nous est possible de porter plainte pour DIFFAMATION contre toutes personnes partageant cette fausse information. (...) Encore une fois soyez vigilants avec le net , ça n'arrive pas qu'aux autres... »