Lidl retire de ses rayons les oeufs d'un fournisseur concerné par le rappel de l'Afsca

Les œufs en question ne sont vendus qu’en Flandres occidentale et orientale et dans le Hainaut. Les autres entreprises de la grande distribution ne sont, elles, pas concernées.

Les œufs retirés des rayons portent les codes 2BE3123-A, 2BE3123-B et 2BE3123-C. Les clients ayant déjà acheté ces œufs chez Lidl peuvent les ramener et seront intégralement remboursés. Il ne leur est pas nécessaire de présenter un ticket de caisse, précise la chaîne.

Les autres entreprises de la grande distribution ne sont, elles, pas concernées par la mesure de rappel. Carrefour fait ainsi savoir qu’aucun lot portant les codes transmis par l’Afsca ne lui a été livré et qu’aucun oeuf problématique ne s’est donc retrouvé dans ses rayons. Le groupe français assure être en contact permanent avec l’Afsca et ses fournisseurs.

Du côté de Colruyt, on indiquait mercredi ne pas vendre non plus le moindre produit concerné, tandis que Delhaize assure que tous les œufs proposés dans ses magasins sont bons à la consommation.