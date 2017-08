Leers-Nord: elle a dû rester assise, face aux voleurs

L’occupante des lieux s’est en effet retrouvée nez à nez avec des voleurs qui venaient de forcer sa porte d’entrée !

S’il n’y a pas eu de contact physique entre la victime et les malfrats, la dame a été obligée de s’asseoir et de ne plus bouger ! À la recherche de bijoux, les voleurs ont fouillé toute la maison. Ils sont néanmoins repartis les mains vides.