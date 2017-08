Triple saut, 1500 m…: le programme de ce jeudi à Londres

Ismaël Debjani sera le seul Belge engagé lors de la 7e journée des championnats du monde d’athlétisme, jeudi à Londres. Le sociétaire du CABW effectuera ses grands débuts au plus haut niveau en disputant à 21h49 la 3e série du 1500 mètres.

Les demi-finales réuniront vendredi soir les six premiers de chaque série, plus les six autres meilleurs chronos. En étant versé dans la 3e et dernière série, le recordman de Belgique (3 : 33.70) augmente ses chances. Les athlètes connaissent en effet les temps des deux premières séries et veillent en tout cas à aller plus vite pour au moins passer au temps. Seuls trois coureurs dans cette 3e série ont couru plus vite que Debjani cette saison : le Kenyan Timothy Cheruiyot (3 : 29.10), le Norvégien Filip Ingebrigtsen (3 : 32.48) et l’Allemand Homiyu Tesfaye (3 : 33.47).

La soirée sera marquée par la finale du 200 m messieurs. Le Sud-Africain Wayde van Niekerk y cherchera sa 2e médaille d’or après celle remportée mardi sur 400 mètres. S’il réussit son pari, il égalera l’Américain Michael Johnson qui avait été le premier à réaliser ce doublé aux Mondiaux de Göteborg en 1995, puis l’année suivante aux JO d’Atlanta.

Deux autres finales animeront la soirée : le triple saut messieurs et le 400 m haies dames. Le double champion du monde et double champion olympique, l’Américain Christian Taylor, ne rêve désormais que de record du monde. Sa meilleure marque de l’année (18m11) l’a approché à 18 centimètres des 18m29 du Britannique Jonathan Edwards, établis en 1995.

Le programme

19h30 D 5000 m (séries)

20h05 M Javelot (qualifications – Groupe A)

20h10 D Hauteur (qualifications)

20h25 D 800 m (séries)

21h20 M Triple saut (FINALE)

21h25 M 1500 m (3e série)

21h35 M Javelot (qualifications – Groupe B)

21h49 M 1500 m (3e série – Ismaël DEBJANI)

22h05 D 200 m (demi-finales)

22h35 D 400 m haies (FINALE)

22h50 M 200 m (FINALE)