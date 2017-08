Sambreville: un compte bancaire ouvert pour aider la famille à rapatrier le corps de Claudia

Nathalie Malvaux, la gérante, et ses collègues Lise et Sarah sont attristées.

Profondément attristées et émues par l’annonce de sa disparition, les collègues de Claudia Mares ont décidé de lui rendre hommage et d’ouvrir un compte bancaire afin de récolter des dons. Ceux-ci seront transmis aux parents et à la famille de Claudia, afin de les aider pour les frais de rapatriement du corps de la jeune Sambrevilloise (qui doit avoir lieu ce jeudi) et pour les funérailles.

