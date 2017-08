En effet, comme l’explique l’Union l’Ardennais, le parquet a estimé que l’homme n’avait pas l’intention de faire mal à son animal. Le conducteur était saoul au moment de son interpellation (le quinquagénaire présentait un taux d’alcool de plus de 3 grammes par litre de sang) et a expliqué avoir oublié de détacher son chien, assurant qu’il avait l’habitude de l’accrocher à son véhicule. La cause du décès de l’animal est donc accidentelle, selon le parquet. Le conducteur comparaîtra tout de même pour conduite en état d’ivresse.

C’est une fois à la station-service que le conducteur s’était souvenu que le chien était là. Il n’avait alors pu que constater qu’il était mort. Il l’avait mis dans son coffre, sous le regard désabusé des passants.