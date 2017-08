Toujours des problèmes financiers entre Jacques Borlée et la fédération: le ministre des sports a dû intervenir

À 48 heures des séries du 4 x 400 m, où il alignera, dans l’ordre, Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden et Kevin Borlée, Jacques Borlée, le coach des Belgian Tornados a révélé que de nouveaux problèmes financiers l’opposaient à la Ligue francophone d’athlétisme et que cette situation, si elle n’était pas résolue dans les plus brefs délais, pourrait déboucher, à terme, sur sa démission.

En cause, l’obligation qu’il a désormais d’avancer les frais (importants) liés aux stages de ses troupes là où, jusqu’à l’an dernier, une carte de crédit délivrée avec la bénédiction du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) lui évitait ce type de désagrément.

Jacques Borlée affirme également que le contrat qui lui avait été initialement proposé jusqu’au terme de l’olympiade, c’est-à-dire jusqu’aux Jeux de Tokyo, en 2020, était nettement inférieur au précédent ; du coup, il n’a signé, en mai, qu’un accord d’un an jusqu’à la fin de cette année 2017 et réclame une revalorisation de celui-ci. « J’ai l’impression de ne pas bénéficier de la confiance de ma fédération… ».

Une partie des primes des Borlée retenue

Enfin, la retenue à la source d’une partie du montant des primes de ses enfants, résidents bruxellois, gagnées lors des Relais mondiaux 2015 aux Bahamas, des Mondiaux de Pékin 2015 et des Mondiaux indoor de Portland 2016, lui apparaît particulièrement injuste et ce d’autant que cette règle n’a pas été appliquée aux athlètes flamands et wallons de l’équipe ; mais, bénéficiant d’un contrat Actiris d’athlète de haut niveau de la part de la Région bruxelloise, ils émargent au payroll de la LBFA qui doit appliquer avec eux la même règle que leurs autres employés. Les athlètes flamands et wallons sont, aux, payés par l’Adeps et le Bloso.

Thomas Lefèbvre, le président de la LBFA, est bien conscient des soucis du coach des Tornados mais avoue son impuissance.

« Jacques, c’est vrai, bénéficiait d’une carte de crédit lors de l’olympiade précédente, mais le COIB, qui s’était porté garant à l’époque, n’a plus voulu renouveler cette formule, dit-il. La LBFA, toute seule, ne peut pas se le permettre. Mais il sait que nous payons ses frais dès qu’il nous rend des pièces justificatives. Sur-le-champ. En ce qui concerne son contrat, il est exact que nous n’avons signé que pour un an après pas mal de pourparlers en accord avec l’administration et le ministre des Sports, parce que nous voulions faire une évaluation de ses résultats, ce qui me semble normal. Mais je conteste la diminution de son salaire : les montants qu’il touche sont les mêmes que précédemment. Enfin, en ce qui concerne les retenues sur primes, après consultation avec notre avocat, je suis obligé d’agir avec les Borlée comme n’importe quel patron avec ses employés et payer le précompte et les retenues sociales. S’il m’apporte noir sur blanc la preuve que je peux payer du net pour du brut, je le ferai. »