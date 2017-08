La région bruxelloise donne un subside de 130.000 euros pour aider des ex-détenus à se reloger

Rédaction en ligne

Pas facile de trouver un logement à louer à Bruxelles et c’est encore beaucoup plus compliqué quand on sort de prison. Avec l’aide financière de Céline Fremault (cdH), ministre bruxelloise en charge de l’aide aux justiciables, l’ASBL l’Office de réinsertion sociale vient de lancer un projet pilote de logement en colocation pour quatre hommes qui viennent de sortir de prison.