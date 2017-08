Météo: le retour d'un temps doux et plus lumineux est attendu pour... dimanche

Rédaction en ligne

Vendredi matin, il fera brumeux et le ciel sera souvent très nuageux avec quelques averses localisées. Au cours de l’après-midi, on prévoit des éclaircies sur l’ouest et le nord-ouest, au littoral devenant même larges. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 ou 21 degrés sur l’ouest.