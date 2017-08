Oeufs contaminés: Marc a eu une très mauvaise surprise au Aldi, qui s'est excusé

La semaine dernière, Marc et Viviane ont acheté des œufs au magasin Aldi de Steenokkerzeel. Et malheureusement pour eux, ceux-ci faisaient partie des lots qui ont peut-être été contaminés par le fameux insecticide fipronil.

Lorsqu’ils ont remarqué que le code de leur paquet était repris sur la liste de d’Afsca, ils ont décidé de les ramener au magasin : « C’est ce que nous avons fait mercredi. Ou du moins, essayé de faire », explique Marc à nos confrères du Laatste Nieuws. « Car au magasin, on nous a dit qu’on ne pourrait pas être remboursés. La raison ? Selon le collaborateur sur place, le code du paquet n’était pas repris sur la liste des codes envoyés par les autorités au magasin ».

Marc avec ses œufs – Capture d’écran HLN

Marc ne comprend toujours pas : « C’est incompréhensible. Pourquoi est-ce que l’Afasca définit une liste si Aldi n’en tient pas compte ? Ce n’est pas parce que vous êtes une grande chaîne de distribution que vous pouvez faire ce que vous voulez… Que se passera-t-il si les gens ont des problèmes de santé après avoir consommé ces œufs ? ». Le couple a donc pris contact avec l’Afsca et une enquête a été ouverte.

Aldi s’excuse

Du côté de chez Aldi, on a présenté ses excuses suite à cette malencontreuse expérience : « Il est possible que le personnel n’ait pas été informé correctement au sujet des paquets qui étaient rappelés », a expliqué un porte-parole à nos confrères. « Nous invitons les clients concernés à revenir avec leurs œufs afin que nous puissions offrir une compensation et pour les convaincre de notre impeccable qualité. D’ailleurs, tous les œufs qui présentent un risque pour la santé ont été retirés des rayons ».

Marc Mathot a accepté les excuses du magasin et compte s’y rendre pour être remboursé.