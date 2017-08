Des images circulent sur lesquelles on aperçoit des personnes protégeant leur visage. Il n’y a aucune indication d’éventuelles victimes.

La fumée s’échappait d’une rame de métro sur la ligne Bakerloo Line. Aucun métro ne peut dès lors passer par Oxford Circus et il est demandé aux navetteurs de choisir des trajets alternatifs.

Les pompiers et la police sont sur place. L’origine de l’incident ne semble pas suspect à première vue.

#OxfordCircus For any Londoner over 30 this will bring back memories of traveling by tube prior to 1987 pic.twitter.com/1V2klGCl60