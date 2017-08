Cumuls: Willy Borsus dit avoir renoncé à deux mandats et formalise le renoncement à un 3ème

Belga

Le ministre-président wallon, Willy Borsus (MR), a assuré vendredi avoir abandonné en 2010 et 2014 deux mandats publics - présentés comme non déclarés par le site Cumuleo - et annoncé sa volonté de faire acter le renoncement à un troisième, «lié à sa fonction au sein du MR et qu’il n’exerce plus».