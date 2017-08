Mouscron en plein air débarque avec un Space Bike

C. P.

Ce week-end, pour sa quatrième édition, Mouscron en Plein Air débarque dans le centre-ville Hurlu. Pendant trois jours, entre 10h et 19h, les enfants ont l’occasion de s’amuser comme des petits fous dans des aires de jeux qui leur sont réservés, des manèges ou encore des châteaux gonflables. Et pour les plus grands, une surprise est prévue.