Arsenal – Leicester en direct (1-2): du spectacle et des buts

Arsène Wenger, après une saison ratée, n’a plus le droit à l’erreur. Les fans ont grondé après l’élimination piteuse contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et la non qualification pour la C1 cette année. Et si le technicien français a été prolongé pour deux ans par les dirigeants des « Gunners », l’Emirates Stadium ne lui pardonnera aucun faux-pas.

Contre Leicester, sorti renforcé de la période des transferts avec notamment les signatures de Maguire (Hull) et Iheanacho (Manchester City), les Londoniens n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre d’autant plus qu’ils doivent se passer d’Alexis Sanchez, blessé. À Lacazette de briller !