34 enfants meurent en deux jours dans un hôpital en Inde

« L’hôpital a indiqué que 23 enfants sont morts jeudi et 11 aujourd’hui. Pour le moment, ce sont les seules informations dont nous disposons », a déclaré à l’AFP par téléphone un haut responsable de la police locale, Satyarth Aniruddha Pankaj. « Une enquête est en cours ».

Les enfants décédés avaient été admis à l’hôpital Baba Raghav Das, dans le district de Gorakhpur, dans l’Uttar Pradesh, l’Etat le plus peuplé du pays, gouverné par le parti de droite Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi.

