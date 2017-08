L'incroyable «micmac» des listes d'attente en IPPJ: 500 jeunes délinquants attendent un placement!

Didier Swysen

Combien de jeunes délinquants attendent-ils leur placement en IPPJ ? 500 à en croire la longueur de la liste d’attente ! Au cabinet du ministre de l’Aide à la Jeunesse, Rachid Madrane (PS), on nuance : cela ne donne pas un reflet de la réalité, mais bien d’un système de gestion dépassé que l’on est en train de moderniser… Et si les délais d’attente sont trop longs, c’est aussi à cause des juges de la jeunesse !