Météo: le temps sera un peu plus sec en ce long week-end

Le temps deviendra progressivement plus sec samedi et les averses seront moins nombreuses dimanche. Des éclaircies sont attendues, rapporte l’IRM.

Le ciel restera fort couvert samedi après-midi avec une averse possible. En fin de journée, le temps deviendra plus sec à partir de l’ouest avec le retour de quelques éclaircies. Les maxima seront frais pour la saison avec des valeurs comprises entre 14 ou 15 degrés en Ardenne et de 19 à 22 dans les régions de plaine. Le vent sera généralement modéré d’ouest à sud-ouest.

Ce soir et en début de nuit, nous aurons d’abord un risque de quelques averses sur la moité est du pays. Plus tard, le temps deviendra progressivement sec depuis l’ouest. Les minima s’échelonneront de 12 à 16 degrés.

Dimanche, en matinée, il y aura d’abord davantage de nébulosité au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, quelques éclaircies alterneront avec des champs nuageux, qui pourraient parfois être porteurs de l’une ou l’autre averse. En beaucoup endroits, le temps devrait rester sec. Les maxima se situeront entre 17 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 21 degrés en plaine, sous un vent faible de directions variées.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps restera sec avec une alternance de passages nuageux et d’éclaircies. Les minima descendront entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible de sud-est ou variable.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux et le temps restera sec. Les maxima, en légère hausse, se situeront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 23 ou 24 degrés en plaine, sous un vent faible le plus souvent de secteur sud-est.

Mardi, la nébulosité augmentera depuis le sud-ouest avec l’arrivée d’averses, éventuellement orageuses, en cours de journée. Les maxima seront compris entre 22 degrés au littoral et localement 27 degrés en Campine.