Premier League: Chelsea, réduit à neuf, est battu à domicile par Burnley pour la reprise du championnat (2-3)

Chelsea recevait Burnley dans le cadre de la première journée de Premier League. Les Blues n’entamaient pas leur match de la meilleure des façons avec l’exclusion de Gary Cahill pour un tacle les deux pieds en avant (14e). Burnley profitait de l’avantage numérique pour se créer des occasions. Après un but refusé pour une faute dans un duel aérien, l’attaque des Clarets trouvait le chemin des filets via Sam Vokes (23e, 0-1). Une quinzaine de minutes plus tard, Steven Ward fusillait Courtois d’une superbe volée (39e, 0-2). Juste avant la pause, Steven Defour servait Sam Vokes pour son doublé et mettait ainsi Burnley sur orbite (43e, 0-3).

Mené par trois buts sur sa pelouse pour la première fois de son histoire, Chelsea devait tout tenter pour inverser la tendance face à Burnley. Marcos Alonso tentait sa chance en début de seconde mi-temps mais Thomas Heaton s’illustrait pour dévier le ballon. À l’heure de jeu, Antonio Conte décidait de faire monter Morata à la place de Batshuayi. Quelques minutes après la montée au jeu de l’Espagnol, Heaton s’envolait pour dévier un coup-franc d’Alonso. Moins de dix minutes après son arrivée sur le terrain, Alvaro Morata réduisait l’écart sur un centre parfait de Willian (69e, 1-3). Chelsea avait l’occasion de revenir un peu plus dans le match cinq minutes plus tard grâce à un tir croisé de Christensen. L’arbitre refusait le but du Danois à cause d’une déviation de Morata, hors-jeu sur le tir. À dix minutes du terme, l’arbitre sortait le carton rouge pour Cesc Fabregas suite à son tacle à retardement sur Jack Cork. Peu avant les arrêts de jeu, David Luiz donnait de l’espoir aux Blues sur une reprise de volée (88e, 2-3). Malgré plusieurs occasions, Chelsea ne réussissait pas à trouver le chemin des filets pour arracher un point.

Les champions en titre sont mal embarqués dès la première journée de championnat. Contre toute attente, Burnley s’est emparé des trois points à Stamford Bridge.