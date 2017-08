Mircea Rednic, après Lokeren-Mouscron (0-2): «Nous avons bien géré le match»

Avec six sur six en déplacement, Mouscron rétablit une bonne moyenne après la défaite face à Charleroi. En battant Lokeren avec des buts de son nouvel attaquant Awoniyi et de Mohamed, les Hurlus confirment qu’ils ont du talent. De plus, ils laissent Lokeren avec zéro point, zéro but, à la dernière place du classement en compagnie d’Eupen et...Ostende !