Premier League: Manchester United a écrasé West Ham avec un doublé de Romelu Lukaku (4-0)

Manchester United s’est imposé 4-0 dimanche face à West Ham lors de la première journée de Premier League. Les deux premiers buts des Red Devils ont été inscrits par Romelu Lukaku (33e et 53e) avant qu’Anthony Martial (88e) et Paul Pogba (90e) ne terminent le travail. Lukaku a déjà inscrit trois buts lors de ses deux premiers matches officiels avec Manchester United. Il avait réduit le score à 2-1 mardi lors de la finale de la Supercoupe d’Europe perdue face au Real Madrid.

Le Diable rouge a donc fait parler son efficacité à Old Trafford et reprend ses bonnes vieilles habitudes en Premier League après ses 25 réalisations la saison dernière avec Everton, club qu’il a quitté cet été contre 85 millions d’euros.

Sur le premier but, l’attaquant belge illustrait toute sa puissance en lâchant une frappe poteau rentrant après une belle passe de Markus Rashford (33e).

Le deuxième goal arrivait en deuxième période suite à un coup franc excentré d’Henrik Mkhitaryan qui trouvait Lukaku à la hauteur du petit rectangle. ’Big Rom’ sautait plus haut que ses adversaires et reprenait le cuir de la tête pour faire 2-0. En fin de rencontre, les hommes de José Mourinho soignaient leur average grâce aux Français Anthony Martial (88e) et Paul Pogba (90e).

L’autre belge engagé dans cette rencontre, Marouane Fellaini, est monté à la 76e minute à la palce de Juan Mata.

Manchester United s’installe en tête de Premier League avec trois points en compagnie de sept autres équipes mais avec la meilleure différence de buts.

Hes done it again! Manchester United now lead WestHam 2-0 after another Romelu Lukaku goal of a set piece! pic.twitter.com/ITUzb74PVb