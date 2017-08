Pro League: le Standard, qui a terminé la rencontre à neuf, s'incline dans les dernières secondes à Saint-Trond (1-0)

Le Standard s’est incliné en fin de rencontre face à une équipe de Saint-Trond plus réaliste.

Le Standard s’est incliné 1-0 face à Saint-Trond dimanche soir au Stayenveld lors du dernier match de la 3e journée de Jupiler Pro League. La rencontre s’est décidée dans les dernières minutes avec deux exclusions pour le Standard et le but de Yohan Boli (90e+3) qui a condamné les Rouches à leur première défaite. Saint-Trond grimpe ainsi à la sixième place du classement avec six points alors que le Standard est neuvième avec quatre points.

Comme depuis le début du championnat, l’engagement n’a pas manqué du côté des Liégeois qui se sont appuyés sur les accélérations du duo Mpoku-Edmilson afin d’amener le danger. Le dernier geste a toutefois fait défaut lors d’une première période avare en émotions et surtout remplie de duels musclés. Saint-Trond, bien en place, a lui aussi livré une première période discrète avant d’inquiéter Ochoa à plusieurs reprises lors de la deuxième période.

Alors que l’on se dirigeait vers un nul assez logique, les exclusions de Collins Fai (87e, double carte jaune) et d’Orlando Sa (90e+2) pour un coup de pied volontaire confirmé par l’arbitrage vidéo, ont complètement changé la donne. Sur un dernier ballon en avant, Laifis a en effet manqué son intervention de la tête en anticipant Ochoa pour offrir le ballon à Boli, libre de pousser le ballon au fond des filets de la tête.

Lors de la prochaine journée, le Standard recevra Zulte Waregem vendredi à 20h30 alors que Saint-Trond se déplacera à Anderlecht dimanche à 14h30.