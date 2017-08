Crash frontal à Pepinster: il prend la fuite à pied, le visage en sang et en chaussettes!

Un accident impliquant deux voitures s’est produit samedi, peu après 21 heures, rue Prévôchamps à Pepinster. Les occupants de l’une des voitures impliquées ont pris la fuite à pied, à travers les bois. L’un d’eux avait pourtant le visage en sang et il lui manquait une chaussure lorsqu’il a pris la poudre d’escampette ! Les habitants du quartier sont encore choqués par la scène à laquelle ils ont assisté.

Important déploiement des services de secours et des forces de l’ordre samedi soir, rue Prévôchamps, sur le territoire de la commune de Pepinster. Alors que ce quartier qui borde l’entreprise Cabot Plastics est d’ordinaire si calme, samedi soir, il a été le théâtre d’un grave accident de la route impliquant deux voitures. « J’étais à l’intérieur avec mon mari lorsque vers 21 heures, on a entendu un gros « boum » au niveau du pont, près de l’usine », raconte une habitante du quartier. « Je suis sortie voir ce qu’il se passait et ma voisine m’a expliqué qu’elle avait vu deux jeunes passer en courant ».

Sur place, la jeune femme constate que deux voitures se sont percutées de face…

