Ce sera donc Acren-Lessines face à Geel le week-end prochain ! En effet, la REAL a pris la mesure de Westhoek (2-1) suite à des buts de Varez et Houzé. Quant à Péruwelz, il s’est à nouveau qualifié aux tirs au but : 0-0 et 4-3 face à Termien.