La semaine dernière, quelque 80 touristes belges qui étaient censés regagner Bruxelles sont restés calés plus de 24 heures à Lanzarote. En cause, un problème mécanique affectant l’avion qui devait les ramener en Belgique. Et ce week-end encore, des passagers belges sont restés cloués au sol en Croatie, l’avion affrété par Thomas Cook étant lui aussi victime d’un problème technique. Si, sur le moment, ce genre de souci s’avère plutôt rageant, il peut aussi s’avérer être une bonne affaire.

Depuis 2013, en effet, tout voyageur lésé peut exiger un dédommagement. On ne parle évidemment pas d’un retard de 10 ni même de 20 minutes, non. Il faut que l’avion soit en retard d’au moins trois heures, ou qu’il ait été surbooké ou que le vol ait été purement et simplement annulé. De même, les bagages égarés peuvent faire l’objet d’un dédommagement. Plus la destination est lointaine, plus le montant peut être élevé avec un plafond de 600 euros !

« Pendant les mois de vacances, ces demandes de dédommagement connaissent un véritable pic », explique à nos confrères du Nieuwsblad Ralph Pais, de « Claim It ». « Claim It », c’est cette association qui récupère l’argent des réclamations auprès des compagnies aériennes. Et cette année, il y a du boulot !

« Nous recensons déjà 10.000 plaintes pour 2017 », poursuit Ralph Pais. 10.000 plaintes qui représentent un montant total de 4 millions d’euros.

Avec l’explosion du low-cost, les compagnies aériennes sont en plus confrontées à un nouveau phénomène...

> Tous les détails à lire dans nos éditions digitales.