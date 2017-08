De nombreuses expositions pour rendre hommage à René Magritte, décédé il y a tout juste 50 ans

Né à Lessines en 1898, René Magritte a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. D’abord influencé par le cubisme, il s’impose rapidement comme la figure de proue du courant surréaliste, jouant sur le décalage entre les objets et leur représentation. Parmi ses œuvres phares, l’artiste décorera notamment d’une immense fresque le casino de Knokke-le-Zoute, entre 1951 et 1953. A sa mort, en 1967, ses plus de 1.000 toiles, gouaches et collages seront légués par son épouse à diverses collections publiques belges.

Tout au long de l’année, de nombreuses activités rendront hommage au peintre.

A Bruxelles, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique proposeront, du 13 octobre au 18 février, une exposition intitulée «Magritte est vivant». Elle mettra en lumière l’influence qu’il a exercée sur l’art contemporain.

Le Musée Magritte, riche de plus de 200 œuvres de l’artiste, proposera une exposition thématique, du 1er septembre au 30 janvier, sur le regard posé par le peintre et critique d’art Marcel Lecomte sur son ami René Magritte.

Des animations seront également organisées dans les tavernes et bistrots de la capitale régulièrement fréquentés par René Magritte et les siens, comme «Le Greenwich» où il jouait aux échecs avec ses amis ou encore «La fleur en papier doré», véritable «repère» des surréalistes du XXe siècle, comme Louis Scutenaire, Marcel Mariën, etc.

Des animations auront également lieu à la résidence que Magritte occupa à Jette, commune où il résida de 1930 à 1956, et où il réalisa une bonne partie de ses chefs-d’oeuvre. Sans oublier l’Atomium qui lui dédiera aussi une exposition.

A Knokke, après l’immense chapeau-boule qui accueille les touristes jusqu’au 3 septembre sur la plage, le centre culturel de la station balnéaire proposera une exposition qui mettra en exergue les relations qu’entretenait Magritte avec la mer.