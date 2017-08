Très bonne nouvelle pour les trois Binchois (le papa et ses deux fils de 16 et 20 ans) retenus au Maroc. Pour rappel, cela a fait trois semaines, ce mardi qu’ils ne pouvaient pas quitter Agadir, la destination de leurs vacances avec leur maman et épouse, la petite sœur et la petite amie de l’aîné. Celles-ci avaient pu rentrer à la date « normale » du retour.

Les passeports du papa et de ses fils avaient été confisqués. Les Timmermans étaient, en effet, accusés d’avoir blessé un animateur de leur hôtel. Ils étaient menacés de prison ferme.

Les trois hommes ont, désormais, récupéré leur passeport. Ils quitteront Agadir jeudi.

La rencontre avec le Procureur de ce mardi s’est, en effet, conclue par une conciliation avec la victime. « Ils ont dû payer », explique Marjorie, la maman.

> Tous les détails sont à lire dans nos éditions digitales