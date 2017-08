Météo: belle journée avec des températures de 25 degrés avant une nouvelle dégradation

Le temps sera calme et sec avec du soleil et des nuages d’altitude une fois la grisaille matinale dissipée, annonce l’IRM. Attention, ce matin, il y a du brouillard, parfois épais, dans certaines régions.

Le temps restera sec mais la journée débutera sous un ciel gris par endroits avec de la brume, du brouillard et des nuages bas. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé avec, dans l’intérieur des terres, des nuages cumuliformes et d’altitude. Les maxima seront compris entre 20 degrés en haute Ardenne et 25 degrés en Campine.

Jeudi, la journée débutera avec un temps sec et des éclaircies dans le centre et l'est du pays. Dans le courant de la matinée, une zone de pluie atteindra la région côtière et traînera ensuite sur la moitié nord-ouest du pays. Dans le sud-est du pays, la nébulosité deviendra plus abondante mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la côte et 25 degrés en Campine.

Vendredi, le temps sera variable avec des périodes de pluie et d'averses. On prévoit également un risque d'orage. Les maxima se situeront entre 19 et 23 degrés. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur sud-ouest.

Samedi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux et ceux-ci pourront parfois être porteurs de quelques averses, localement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés, sous un vent modéré d'ouest.

Retour du beau temps

Dimanche, une zone de haute pression sur l'Allemagne favorisera un temps sec et assez ensoleillé. Les maxima avoisineront les 22 degrés.

Lundi, le temps restera ensoleillé et il fera assez chaud avec des maxima jusque 26 degrés.

Mardi, le temps restera le plus souvent sec mais les nuages deviendront plus nombreux. Les maxima se situeront autour de 22 degrés dans le centre du pays.