La buvette du Royal Football Club de Luingne a été dévastée

C. P.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la buvette du Royal Football Club de Luingne a été retournée par des malfrats qui s’en sont pris à un club et savaient ce qu’ils cherchaient. Deux télévisions, des friandises et des boissons ont été volées, ainsi que les deux tirelires et le bar a été inondé par les fûts de bière vidés au sol. La police est venue relever les empreintes et une enquête est en cours.