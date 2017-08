Appel rejeté: les 5 matches de suspension de Ronaldo maintenus

Suspendu cinq matches suite à son expulsion lors du match aller de Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, Cristiano Ronaldo est allé en appel de la sanction. Mais mercredi après-midi, la commission de discipline a confirmé la décision prise en première instance, ne tenant pas compte des arguments avancés par le Real Madrid pour défendre CR7.

Ronaldo a été exclu (83e) lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne dimanche au Camp Nou. Après avoir écopé d’un carton jaune pour avoir enlevé son maillot en célébrant son but (80e), il en a reçu un second pour simulation dans la surface. Incrédule, Ronaldo a poussé dans le dos l’arbitre avant de quitter la pelouse et la fédération espagnole de football (RFEF) lui a infligé lundi cinq matches de suspension : un pour l’exclusion et quatre pour son geste à l’encontre de l’arbitre.

La commission de discipline a donc confirmé l’absence du Portugais lors du match retour de mercredi soir au stade Santiago-Bernabeu mais aussi les rencontres de championnat contre le Deportivo La Corogne, Valence, Levante et la Real Sociedad. Ronaldo pourra en revanche jouer en Ligue des champions le 12 ou 13 septembre.

Pas de quoi calmer Zinedine Zidane, qui avait confié son écœurement. « Je me demande comment ils ont pu donner cinq matches de suspension à Ronaldo. J’espère qu’ils visionnent les images et tiennent compte de comment les faits se sont déroulés », avait prétendu mardi le coach du Real Madrid.