Après la mort de son fils, Sheila de retour sur scène «pour tenir debout» (+ vidéos)

«Chanter, c’est ce qui me tient debout...» : un peu plus d’un mois après la mort de son fils Ludovic Chancel, Sheila est remontée sur scène, mercredi soir à Paris, jour même de ses 72 ans.

A l’affiche de la salle de l’Alhambra, pour le premier de deux concerts programmés de longue date pour son anniversaire, «Sheila a décidé de maintenir ses engagements comme la plupart des artistes en pareille circonstance, des rendez-vous d’amour avec son public dont elle a particulièrement besoin», avait confié son entourage.

Le rendez-vous espéré a eu lieu : dès son arrivée sur scène, après une version endiablée de «Kennedy Airport» de 1978, Sheila a eu droit à une émouvante ovation debout des 600 spectateurs de l’Alhambra, à guichets fermés.

«Je peux vous dire qu’en ces moments, chanter, c’est ce qui me tient debout (...) Donner du plaisir, c’est notre récompense. Donc, on continue!», a dit la chanteuse qui s’est lancée avec une belle énergie et sans rien laisser paraître, dans un récital sans pause ni entracte de 19 chansons, mêlant tubes et titres plus confidentiels, tous revisités en version rock.

Pantalon rayé ample, gilet et chemise blanche, Sheila était accompagné des musiciens du groupe français de rock Hashtag, tandis que la chanteuse a renoué il y a quelques mois pour un album studio inédit avec l’équipe américaine qui a signé son tube planétaire «Spacer» repris bien sûr à l’Alhambra. Ces deux concerts anniversaires, mercredi et jeudi, seront suivis d’une tournée et de nouvelles dates parisiennes à la fin de l’année.

Avant les rappels, Sheila a eu droit à une nouvelle ovation, tandis que les spectateurs lui entonnaient un «joyeux anniversaire».

En final, en hommage à son fils disparu, la chanteuse a repris en larmes «Aimer avant de mourir», premier titre qu’elle a enregistré après la naissance de l’enfant en 1975.

«Quand tu as fait le vide/Au fond de toi/Tu peux donner/Un sens à ta vie», dit la chanson. A la dernière note, le public a longuement applaudie Sheila qui n’a pu retenir ses larmes.

Ludovic Chancel, fils unique né de l’union de la chanteuse avec Ringo, est décédé à l’âge de 42 ans dans la nuit du 7 au 8 juillet. Marié en 1973, Sheila et Ringo avaient divorcé en 1979.

Surnommée «la petite fiancée des Français» dans les années 1960, Sheila a déposé le 11 juillet une plainte pour homicide involontaire. Le parquet de Paris avait, comme il est d’usage en cas de décès par overdose, déjà ouvert une enquête la veille pour homicide involontaire.