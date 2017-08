Officiel: El Ghanassy (Ostende) a signé pour 4 ans à Nantes

Le Belgo-marocain, 27 ans, était désiré par Claudio Ranieri, l’entraîneur de Nantes, pour occuper le couloir gauche. Il devait passer mardi soir sa visite médicale.

Félicitations @FCNantes et @kvoostende pour le transfert de Yassine El Ghanassy pic.twitter.com/X7F4VJFkF6 — Mogi Bayat (@BayatMogi) 17 août 2017

« J'ai envie de prouver ici, de montrer que je suis un bon joueur. » a déclaré le joueur en conférence de presse à Nantes. « Il y a eu des périodes délicates, mais je les mets de côté et je veux prouver avec Nantes. Avec Ostende, ça s'est bien passé, on s'est qualifié en Europa League mais on a perdu face à l'OM. L'élimination en Europa League a joué, mais je voulais changer d'air. Venir ici, c'est le bon choix. Guillaume Gillet m'a dit beaucoup de bien du FC Nantes, que c'était un bon club, qu'il ne fallait pas hésiter. »

« El Ghanassy est un joueur que j'aime, il provoque, il va vite. J'avais besoin de ce profil. » a estimé Claudio Ranieri lors de la présentation du Diable Rouge.

Formé à La Louvière, Yassine El Ghanassy avait rejoint La Gantoise en 2008. Les Buffalos avaient prêté leur joueur à West Bromwich (2012), à Heerenveen (2013), à Al Ain (2014) avant de le céder à Stabaek en Norvège pour la saison 2015-2016. Le Louviérois avait effectué son retour en Belgique, à Ostende la saison dernière où il avait inscrit 9 buts en 49 rencontres.

International d’abord avec le Maroc, il avait opté pour la Belgique disputant trois rencontres avec les Diables Rouges en 2010 et 2011.