Des dizaines de jeunes Belges, présents à la Rambla, sortis indemnes de l'attentat

Le mouvement de panique les a poussés à se réfugier dans les cafés et magasins situés aux alentours. Certains y sont restés coincés jusque tard dans la nuit, mais tous sont sortis indemnes de l’attentat meurtrier. L’enseigne a décidé de maintenir tous ses voyages, mais Barcelone a toutefois été momentanément retirée du programme.

La porte-parole de l’agence Jongerentravel a indiqué vendredi à Radio 1 que l’attentat avait déclenché un véritable mouvement de panique. «Les gens se piétinaient presque. Il nous était impossible de rester tous groupés. Nous avons donc encouragé les jeunes à aller se cacher dans les magasins, les cafés et autres endroits aux alentours.»

Ils ont ensuite été localisés via les réseaux sociaux Facebook et Whatsapp et tenus au courant de la suite des événements. Un premier bus est parti à 20h30 en direction de la station balnéaire où ils résidaient. Un second bus n’a pu partir que sur le coup de minuit car un certain nombre de jeunes ne pouvaient pas quitter l’endroit où ils s’étaient réfugiés. Tous ont finalement pu regagner leurs pénates sains et saufs. Certains parmi eux ont cependant assisté à des scènes horribles. Un accompagnement spécifique a dès lors été mis en place.

Suivi personnalisé

«Les voyages se poursuivent malgré tout», a souligné la porte-parole. «Les jeunes restent sur place. Il y a un suivi personnalisé. Mieux vaut parler de ce qu’il s’est passé tous ensemble plutôt que de les renvoyer de manière précipitée en Belgique, où ils peuvent se sentir désaxés».

«Nous avons reçu de nombreux appels, surtout de parents reconnaissants qui ont souhaité remercier nos accompagnateurs, de qui nous sommes tellement fiers», a poursuivi la porte-parole de Jongerentravel. «Nous avons également reçu plusieurs demandes de parents dont les enfants doivent prochainement partir en voyage. Nous essayons de les rassurer. Une telle chose pourrait tout aussi bien se produire à Anvers, Bruxelles ou au coin de la rue. Tous nos voyages sont donc maintenus.» L’excursion à Barcelone a toutefois été retirée du programme au moins jusqu’à la semaine prochaine.

L’attentat à Barcelone jeudi soir, qui a été revendiqué par le groupe terroriste Etat islamique, a fait 14 morts et plus d’une centaine de blessés.