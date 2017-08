Un employé de l’entreprise Idaho Power a eu une drôle de surprise lors de sa pause déjeuner. L’accoudoir central de son camion commençait à fumer. La cause : une simple bouteille d’eau à moitié remplie.

Lors d’une journée chaude et ensoleillée, c’est clair qu’il est important de s’hydrater correctement. La proximité d’une bouteille d’eau est plus que nécessaire et c’est donc tout à fait normal que de nombreuses personnes ont une bouteille d’eau qui traîne dans leur voiture.

Mais cette simple bouteille à moitié remplie pour représenter un grand danger, comme a pu l’expérimenter Dioni Amuchastegui. Il prenait une pause lorsqu’il a vu de la fumée s’échapper à l’intérieur de son camion. Il a alors remarqué que l’eau faisait un effet loupe et commençait à brûler le siège.

L’entreprise a décidé de partager une vidéo qui prouve ce qui est arrivé à son employé et ainsi avertir tout le monde de ce potentiel danger. Le risque qu’un incendie démarre de cette manière reste faible mais il vaut mieux prévenir que guérir, évitez donc de laisser une bouteille d’eau dans votre voiture lorsqu’il fait beau et chaud !