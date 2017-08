Leers-Nord: Un couple remporte 331.150,72€ à l'EuroMillions

C. P.

L’EuroMillions a dévoilé le nom des chanceux vainqueurs de sommes importantes à travers l’Europe. Et parmi les grands gagnants, on trouvait un couple de Leers-Nord. Ils avaient joué 10€ et repartent avec la jolie somme de 331.150,72€. « C’est un couple de personnes âgées qui a remporté le gros lot. Ils se trouvaient au rang 2 du tirage du 11 août », confie le gérant du Royal Tobacco.