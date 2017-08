Laura et son petit frère de 9 ans étaient à 300m du lieu du drame à Barcelone: «On a vu des gens pleurer, crier à l'aide»

Parmi les rescapés, il y a Laura. Cette jeune Havrésienne de 24 ans était dans le quartier des Ramblas ce jeudi soir. Elle était au restaurant avec son petit frère de 9 ans, William et un ami. Après le repas, Laura voulait emmener son petit frère faire un tour sur las Ramblas, l’avenue principale, et manger une glace…

« Mais quand on est sorti du restaurant, on a vu plein de gens courir et crier à l’aide. Tout de suite, j’ai attrapé mon petit frère et on s’est caché dans un autre restaurant qui était tout près, raconte la jeune Havrésienne.

On a vraiment eu peur car on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas si c’était un véhicule piégé, un tireur fou ou même une explosion ».

