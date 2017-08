L’auteur présumé de l’attentat de Barcelone, Moussa Oukabir, âgé de 17 ans, se trouvait parmi les terroristes abattus à Cambrils, selon le quotidien espagnol El Pais, qui cite des sources policières. Les forces de l’ordre recherchaient au moins quatre personnes, dont lui, vendredi après-midi, au lendemain des attentats jihadistes à Barcelone et Cambrils qui ont fait 14 morts et plus d’une centaine de blessés, selon le journal La Vanguardia.

Il s’agit de Moussa Oukabir, Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub et Said Aallaa. Les quatre jeunes sont d’origine marocaine et ont 17, 24, 22 et 18 ans.

Moussa Oukabir, le frère du Marocain Driss Oukabir déjà interpellé jeudi à Ripoll, est soupçonné d’avoir conduit la camionnette qui a fauché des dizaines de piétons jeudi soir sur les Ramblas, à Barcelone. L’attaque, revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique, a fait 13 morts et une centaine de blessés.

Trois autres personnes sont également recherchées, selon le journal, une information confirmée par une source policière interrogée par l’AFP, qui signale que la liste pourrait encore s’allonger.

Le gouvernement régional de Catalogne a de son côté refusé de confirmer cette information.

Parmi ces quatre personnes recherchées, trois sont de Ripoll, petite ville de quelque 10.000 âmes, où trois personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur les attentats.

Des perquisitions étaient en cours vendredi vers 17h00 dans des appartements de Ripoll, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.

Le porte-parole de la police régionale catalane, Josep Lluis Trapero, a déclaré que l’enquête laissait entrevoir l’existence d’un « groupe de personnes » ayant agi de concert en Catalogne, notamment à Ripoll et Alcanar.