Pro League: Pierre François heureux des mesures prises par Johan Verbist concernant l'arbitrage vidéo

Pierre François, CEO de la Pro League, est content des mesures prises par l’Union belge de football pour s’attaquer aux erreurs de l’arbitrage vidéo des récents week-ends. C’est ce que Pierre François a déclaré à Belga.

« Je suis heureux avec les mesures prises par l’Union belge en ce qui concerne l’arbitrage vidéo », a avancé Pierre François. « Je savais que c’était une bonne décision de nommer Johan Verbist comme chef des arbitres, c’est pourquoi je lui ai aussi envoyé un mail dimanche soir. Il a organisé une réunion, a parlé avec les arbitres et a organisé des sessions supplémentaires d’exercice pour les arbitres vidéo qui en avaient besoin. Ce sont de telles interventions qui vont faire avancer l’arbitrage vidéo. »

Plus tôt dans la semaine, les clubs professionnels, qui financent l’arbitrage vidéo via la Pro League, ont demandé des mesures fermes.

Jeudi, Johan Verbist s’est réuni avec Koen De Brabander, CEO de l’Union belge, et quatre arbitres vidéo. L’URBSFA a décidé de ne plus faire appel provisoirement à Yves Marchand et Christophe Delacour. Le département arbitrage organisera davantage de sessions d’exercice pour ses arbitres vidéo.