Frasnes: du matériel scolaire distribué gratuitement (+ vidéo)

« C’est la première fois que nous organisons ce type d’opération », précise Erwin De Riemcker, trésorier de la locale Ecolo frasnoise. « Mais nous recommencerons sans doute de façon plus régulière ».

Cartables de seconde main, classeurs, trousses… mais aussi blocs de feuilles tout neufs, palettes de peinture, stylos-billes, crayons de couleurs, cahiers, etc. attendaient leurs nouveaux acquéreurs sur le site de la Belle Eau à deux pas du centre de Frasnes. « La donnerie s’adresse notamment aux personnes défavorisées qui n’auront peut-être pas les moyens d’acheter tout le matériel nécessaire à leurs enfants », ajoute le trésorier de la section. « Toutefois, outre son rôle social, la donnerie veut aussi assurer le recyclage des affaires d’école ».

Totalement gratuit

On a effectivement tous au fond d’un tiroir une calculatrice scientifique qui ne servira sans doute plus jamais ou d’anciens sacs de gymnastique, pourtant en bon état. « On a aussi remarqué cette propension, par exemple, à acheter des bics ou des crayons par boîte de dix… alors qu’on n’en a pas besoin d’autant à la fois », précise Erwin De Riemcker. À la fois sociale et environnementale, la donnerie frasnoise proposait, samedi matin, toutes sortes d’articles… jusqu’aux vêtements ou aux chaussures de gym, sans oublier un bel éventail de livres de seconde main. Le tout, mis à disposition gratuitement… Une expérience que les Ecolos espèrent réitérer à plusieurs reprises dans l’année.