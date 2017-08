Mouscron: Trente enfants défavorisés ont été à Disney

Une trentaine d’enfants ont réalisé leur rêve : aller à Disneyland Paris. Ils doivent cette merveilleuse journée du mercredi 9 août à l’ASBL « un rêve, une étoile et tout est possible », sans qui ce voyage n’aurait pas été possible. Retour sur cette journée presque parfaite.

Ils ont entre 6 et 15 ans et sont en vacances, au moins jusqu’en septembre. Il fallait donc les faire voyager, les faire rêver, ces jeunes de la ville de Mouscron. Et l’ASBL « un rêve, une étoile et tout est possible » les a aidés à quitter le cocon mouscronnois et à vivre une expérience merveilleuse. Cette association, présidée par Véronique Hubaut est née en mai 2014 et a lancé l’idée d’emmener des enfants défavorisés dans un endroit merveilleux.

