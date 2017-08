Rekkem: Des Mouscronnois en voyage humanitaire en Roumanie

Depuis 2003, Pierre et Nelly Delneste Cardon traversent l’Europe pour rejoindre leur seconde maison dans leur pays d’adoption, la Roumanie. Les pensionnés mouscronnois ont bâti une maison dans le village de 120 habitants, Craciunelu de Sus, pour pouvoir vivre avec la population locale et l’aider à grandir. La famille Delneste reçoit des groupes tous les étés dans son gîte.

Craciunelu de Sus n’est certainement pas le village le plus connu de la Roumanie. Les belles villes que sont Bucarest, Brasov ou encore Cluj attirent toute l’attention et les gens ne s’intéressent pas aux petits villages qui manquent de tout et vivent avec presque rien. Mais ce n’est pas le cas de deux Mouscronnois qui, eux, sont tombés sous le charme d’un village qui regroupe à peine 120 habitants. Ils y ont construit une maison et un gîte, pour accueillir des amis ou des camps.

