Comines:Alba Rosa expose des créations lors du festival floral

C. P.

Tous les deux ans, le festival floral de Bruxelles, appelé Flowertime expose les plus belles créations des fleuristes de Wallonie. Cette année, les fleuristes d’Alba Rosa ont mis en évidence ses créations et démontrer son savoir-faire entre le vendredi 11 et le mardi 15 août. Et les échos sont plus que positifs pour les deux fleuristes, en place depuis dix ans déjà.